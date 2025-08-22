Gurez Valley: उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले की सुदूर गुरेज वैली, जिसे कभी तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र माना जाता था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते के बाद एक उल्लेखनीय बदलाव का गवाह बन रही है। एलओसी पार से गोलाबारी बंद होने से लंबे समय से प्रतीक्षित शांति लौट आई है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

बांडीपोरा जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल 26,234 स्थानीय और 3,245 गैर-स्थानीय पर्यटकों सहित कुल 29,479 पर्यटक गुरेज आए, जिससे 2025 घाटी के लिए एक रिकार्ड तोड़ मौसम बन गया है। दशकों में पहली बार, गुरेज कश्मीर के सबसे जीवंत पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है, जो न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है।

कुछ महीने पहले ही, नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलाबारी के कारण गुरेज के निवासियों को भूमिगत बंकरों में रातें बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भय के माहौल में दुकानें और बाजार बंद रहे। हालांकि, आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। जनजीवन सामान्य हो रहा है और अपनी प्राचीन सुंदरता के साथ यह घाटी अब हजारों पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।

पर्यटक गुरेज के मनमोहक दृश्यों, बर्फ से ढके पहाड़ों और सांस्कृतिक समृद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। किशनगंगा नदी के किनारे शिविरों और ट्रैकिंग ट्रेल्स ने घाटी को साहसिक उत्साही और शांति चाहने वालों, दोनों के लिए एक केंद्र बना दिया है।

पर्यटकों ने लोगों के आतिथ्य की गहरी प्रशंसा की है। गुरुग्राम से आए पर्यटकों के एक समूह का कहना था कि वे स्थानीय लोगों के स्नेह से अभिभूत हैं और इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बताया। बैंगलोर की एक महिला पर्यटक, वश्री ने गुरेज को एक "छिपा हुआ स्वर्ग" बताया और विदेशी पर्यटकों सहित अधिक से अधिक लोगों से इसकी सुंदरता का आनंद लेने का आग्रह किया। एक अन्य पर्यटक ने घाटी को उसकी बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे घास के मैदानों और प्राचीन किशनगंगा नदी के लिए "कश्मीर में एक दर्शनीय स्थल" बताया।

पर्यटकों ने भोजन और आवास की बेहतर सुविधाओं की भी सराहना की है। कई लोगों ने घाटी में फिर से आने का संकल्प लिया है, जबकि अन्य लोगों को घाटी घूमने के लिए प्रोत्साहित किया है।

स्थानीय लोग भी आशावादी हैं। एक निवासी, एजाज डार कहते थे कि शांति की वापसी ने लोगों को पर्यटन से अपनी आजीविका कमाने का मौका दिया है। डार के बकौल, पहले हम डर में रहते थे और अक्सर बंकरों में शरण लेनी पड़ती थी। अब, बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और इसने हमारे लिए नए अवसर खोले हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि यह शांति बनी रहे।"

गुरेज के लोग अब सतर्क आशावाद के साथ आगे देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि एलओसी पर नाजुक शांति बनी रहेगी, जिससे घाटी अपने निवासियों के लिए एक शांतिपूर्ण घर और यात्रियों के लिए एक फलते-फूलते गंतव्य के रूप में फल-फूल सकेगी।

Web Title: Record tourist inflow in Gurez Valley more than 29000 tourists to visit in 2025