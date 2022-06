फ्लोर टेस्ट को लेकर चिंतित नहीं हैं एकनाथ शिंदे, कहा- सबकुछ पास कर लेंगे हम, लोकतंत्र में मायने रखता है बहुमत

Highlights शिंदे ने कहा कि हम सब कुछ पास कर लेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में बहुमत मायने रखता है और हमारे पास वह है।

गुवाहाटी: शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कहा कि वो कल मुंबई जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शिंदे ने कहा, "50 विधायक हमारे साथ हैं। हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है। हम किसी फ्लोर टेस्ट को लेकर चिंतित नहीं हैं। हम सब कुछ पास कर लेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में बहुमत मायने रखता है और हमारे पास वह है।"

"We will reach Mumbai tomorrow. 50 MLAs are with us. We've 2/3 majority. We are not worried about any floor test. We will pass all things and no one can stop us. In democracy majority matters and we're having that" says Rebel Shiv Sena MLA Eknath Shinde in Guwahati pic.twitter.com/cEmwwdICgZ