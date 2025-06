RCB victory parade stampede: 11 की मौत, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारी निलंबित, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बोले- भगदड़ के लिए पुलिस जिम्मेदार!

Highlights एक सदस्यीय आयोग 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा। एजेंसी और केएससीए के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने को कहा है। पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बड़ा एक्शन लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भगदड़ की घटना के सिलसिले में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। सिद्धरमैया ने कहा कि भगदड़ की घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। बेंगलुरु में भगदड़ की घटना की जांच के लिए गठित सदस्यीय आयोग 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। पुलिस से आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी और केएससीए के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने को कहा है।

Karnataka CM orders suspension of Bengaluru police commissioner, other police officers in connection with stampede incident