Ravan Dahan 2025: देशभर में रावण दहन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में दशहरे की धूम...
By संदीप दाहिमा | Updated: October 2, 2025 20:38 IST2025-10-02T20:36:25+5:302025-10-02T20:38:02+5:30
Ravan Dahan 2025: विजयदशमी का त्योहार बृहस्पतिवार को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया जहां लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए।
Ravan Dahan 2025: विजयदशमी का त्योहार बृहस्पतिवार को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया जहां लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले जलाए। ‘बुराई पर अच्छाई की प्रतीकात्मक विजय’ देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। शाम को पुतलों के दहन के साथ ही आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। युवाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ यह त्योहार मनाया। हालांकि हाल में अचानक हुई बारिश से पुतले बनाने वालों को नुकसान हुआ।
दशहरा के अवसर पर जम्मू में रावण दहन किया गया।
'Ravan Dahan' being performed in Jammu, on the occasion of #Dussehra
(via ANI) pic.twitter.com/TOE8jxdGXa
उत्तर प्रदेश: दशहरे के अवसर पर वाराणसी में रावण दहन किया गया।
'Ravan Dahan' being performed in Varanasi, on the occasion of #Dussehra
दशहरा उत्सव उत्तराखंड के देहरादून में 'रावण दहन' किया गया।
'Ravan Dahan' being performed in Dehradun, Uttarakhand, as part of Dussehra celebrations