दिल छूने वाला VIDEO: रतन टाटा के गोद लिए डॉग 'गोवा' ने उन्हें अंतिम बार श्रद्धांजलि दी

Highlights टाटा के निधन के बाद उन के पालतू कुत्ते 'गोवा' को गुरुवार को आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि दी यह दिल को छू लेने वाला वीडियो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोगों और सोशल मीडिया पर छा गया दिग्गज उद्योगपति का बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया

Viral Video: देश और दुनिया के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रह गई हैं तो बस उनकी यादें। टाटा के निधन के बाद उन के पालतू कुत्ते 'गोवा' को गुरुवार को आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया। यह दिल को छू लेने वाला वीडियो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोगों और सोशल मीडिया पर छा गया। शोकाकुल कुत्ते को एनसीपीए लॉन में ले जाया गया, जहां राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया।

कई लोगों को यह जानने में दिलचस्पी थी कि कुत्ते का नाम 'गोवा' क्यों रखा गया। इसकी कहानी यह है कि जब रतन टाटा एक बार गोवा में थे, तो एक आवारा कुत्ता उनका पीछा करने लगा था। कुत्ते के व्यवहार से बेहद प्रभावित होकर रतन टाटा ने तुरंत उसे गोद लेने और मुंबई लाने का फैसला किया, जहाँ वे रहते हैं। टाटा ने तब प्यारे कुत्ते का नाम 'गोवा' रखा और उसे अन्य आवारा कुत्तों के साथ बॉम्बे हाउस में आश्रय दिया गया।

रतन टाटा आवारा कुत्तों की भी बहुत परवाह करते थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रतिष्ठित ताज होटल और मुंबई में बॉम्बे हाउस, जो टाटा समूह का मुख्यालय है, के आसपास आवारा कुत्तों की देखभाल की जाए। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया।

Ratan Tata’s love for dogs was legendary. His pet (Goa) meeting him for the last time 💔 #Ratan #RatanTata pic.twitter.com/paX54zihwu

#WATCH | Visuals of Ratan Tata's dog, Goa outside NCPA lawns, in Mumbai where the mortal remains of Ratan Tata were kept for the public to pay their last respects. pic.twitter.com/eVpxssjpLa

Ratan Tata's adopted dog named 'Goa' came to pay last respects ❤️



'Goa' was a stray who Ratan tata found in Goa, took an instant liking for him after he accompanied Ratan wherever he went. #RatanTata then brought him to Mumbai where he lived with him for 11yrs pic.twitter.com/llaK5wFX7t