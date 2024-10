Ratan Tata Funeral: आज होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार, मुंबई के इन इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट; कई रास्ते बंद

Highlights मरीन ड्राइव से लेकर दक्षिण मुंबई तक, ये रास्ते आज रहेंगे बंद रतन टाटा के अंतिम संस्कार यात्रा के लिए किए गए खास इंतजाम

Ratan Tata Funeral: टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन नवल टाटा 86 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को उन्होंने अंतिम सांसे लीं। रतन टाटा देश और विदेश के एक मशहूर बिजनेसमैन थे जिन्होंने उद्योग जगत में कई काम किए हैं। देश में उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई है और कई हस्तियां, नेता और जनता उन्हें श्रद्धाजंलि दे रही है।

इस बीच, मुंबई में आज होने वाले उनके अंतिम संस्कार को लेकर खासी तैयारियां की गई है। रतन टाटा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं।

#WATCH | Maharashtra deputy CM Ajit Pawar and NCP working president Praful Patel pay last respect to Ratan Tata, at NCPA lawns, in Mumbai pic.twitter.com/j1E6DyDOrf

सुबह कोलाबा स्थित उनके आवास से एनसीपीए और उसके बाद वर्ली तक टाटा की अंतिम यात्रा से पहले दक्षिण मुंबई में यातायात प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मरीन ड्राइव रोड को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया जाएगा और पुलिस ने प्रिय उद्योगपति के पार्थिव शरीर को सुचारू रूप से ले जाने के लिए वर्ली तक एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया है।

गुरुवार सुबह से ही नरीमन पॉइंट इलाके में भारी पुलिस सुरक्षा और रैपिड एक्शन फोर्स के वाहनों के साथ-साथ अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मंत्रालय सिग्नल पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के अनुसार, मरीन ड्राइव की पूरी सड़क को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है।

Mumbai: A large crowd attends the funeral of the late Ratan Tata at the National Centre for Performing Arts (NCPA) to pay their respects pic.twitter.com/Ebplumd0At