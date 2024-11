Rani Lakshmibai Birth Anniversary 2024: पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को दी श्रद्धांजलि, बताया उन्हें देशभक्ति का सच्चा अवतार

Rani Lakshmibai Birth Anniversary 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि दी है। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता हैं, की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है। एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी बहादुरी और प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, "झांसी की निडर रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि, जो साहस और देशभक्ति की सच्ची प्रतिमूर्ति थीं। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी बहादुरी और प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में उनके नेतृत्व ने दिखाया कि सच्चा दृढ़ संकल्प क्या होता है।"

Tributes to the fearless Rani Lakshmibai of Jhansi, a true embodiment of courage and patriotism, on her Jayanti. Her bravery and efforts in the fight for freedom continues to inspire generations. Her leadership during times of adversity showed what true determination is.