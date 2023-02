Rampur Suar Assembly: सपा नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला विधानसभा से अयोग्य घोषित, स्वार सीट रिक्त घोषित, जानें मामला

Highlights अब्दुल्ला आजम अयोग्य घोषित हो गए। आजम खान को अक्टूबर 2022 में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय होगा।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान के पुत्र और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी सीट स्वार रिक्त घोषित हो गई। यह दूसरी बार है जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया और उनकी सीट रिक्त घोषित की गई है।

अब्‍दुल्‍ला आजम खान पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उप्र विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मुरादाबाद अदालत के फैसले की प्रति आने के बाद सचिवालय ने स्वार सीट रिक्त घोषित करने के संबंध में निर्णय लिया।

SP MLA Abdullah Azam Khan disqualified from Uttar Pradesh Assembly after court sentenced him to two-year imprisonment in 15-year-old case