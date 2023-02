Ramcharit Manas: सपा ‘श्रीरामचरितमानस’ पवित्र ग्रंथ को जलाकर करोड़ों हिंदुओं को अपमानित कर रही, सीएम योगी ने कहा-संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चल रहा है...

Highlights श्रीराम समुद्र से लंका में जाने का रास्ता मांगते हैं। समुद्र श्रीराम के सामने अपनी बात कहता है। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘श्रीरामचरितमानस’ के बारे में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी और उससे उपजे विवाद को लेकर विधानसभा में सपा पर तीखे तंज किये और आरोप लगाया कि पार्टी इस पवित्र ग्रंथ को जलाकर देश और दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को अपमानित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के बजट सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सपा पर आरोप लगाये। उन्होंने कहा, ‘‘समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। वह ‘रामचरितमानस’ जैसे पावन ग्रंथ को अनादर भाव के साथ जगह-जगह अपमानित करने का प्रयास कर रहा है।’’

उन्होंने कहा कि ‘रामचरितमानस’ के सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जिसमें श्रीराम समुद्र से लंका में जाने का रास्ता मांगते हैं। रास्ता नहीं मिलने पर वह ‘भय बिन होई न प्रीत’ की बात कहते हैं और समुद्र को चेतावनी देकर आगे की कार्रवाई करते हैं। तब समुद्र श्रीराम के सामने अपनी बात कहता है।’’

The way some people tried to tear Ramcharit Manas, if this had happened with any other religion, what would have been the situation? Does it mean whoever wants to insult Hindus, can do it?: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath in Vidhansabha pic.twitter.com/RiSfEivkgn