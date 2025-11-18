Highlights राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का रिहर्सल वीडियो वायरल, प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को ध्वज फहराएंगे...

Ram Mandir Flag Hoisting Rehearsal Video: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का रिहर्सल हुआ, इसमें सूर्यवंश का प्रतीक, कोबेदार वृक्ष और ॐ का चिन्ह अंकित होगा। ये ध्वज सम्पूर्ण राष्ट्र के श्रद्धालुओं के लिए गर्व और भक्ति का प्रतीक है, ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। आपको बता दें जैसे ही ध्वज शिखर पर लगाया गया वहां 'जय श्री राम' के उद्घोष गूंजने लगे, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज फहराएंगे। पीएम से पहले एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक विशेष रिहर्सल भी किया जाएगा।

Ram Mandir Flag Hoisting Rehearsal Video Goes Viral , PM Modi will hoist the flag on 25 November

