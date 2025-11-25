Ram Mandir Flag Hoisting: PM मोदी ने राम मंदिर धर्मध्वज का आरोहण किया, कहा- आज पूरी दुनिया हुई राममय

By संदीप दाहिमा | Updated: November 25, 2025 13:51 IST2025-11-25T13:50:37+5:302025-11-25T13:51:38+5:30

Ram Mandir Flag Hoisting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 'शिखर' पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराया।

Ram Mandir Flag Hoisting PM Modi hoisted the Ram Mandir Dharmadhwaj, said- today the whole world has become Rammay | Ram Mandir Flag Hoisting: PM मोदी ने राम मंदिर धर्मध्वज का आरोहण किया, कहा- आज पूरी दुनिया हुई राममय

Ram Mandir Flag Hoisting: PM मोदी ने राम मंदिर धर्मध्वज का आरोहण किया, कहा- आज पूरी दुनिया हुई राममय

Ram Mandir Flag Hoisting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 'शिखर' पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराया। जो मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है, और इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है।

पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे इस समकोण तिकोनी ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को दिखाते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं..."

 

English summary :
Ram Mandir Flag Hoisting PM Modi hoisted the Ram Mandir Dharmadhwaj, said- today the whole world has become Rammay


Web Title: Ram Mandir Flag Hoisting PM Modi hoisted the Ram Mandir Dharmadhwaj, said- today the whole world has become Rammay

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :AyodhyaNarendra Modimohan bhagwatYogi AdityanathLord Ramअयोध्यानरेंद्र मोदीमोहन भागवतयोगी आदित्यनाथ