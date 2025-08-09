Raksha Bandhan 2025: स्कूली छात्राओं के बीच पीएम मोदी ने मनाया राखी का त्योहार, बच्चों संग मस्ती करते तस्वीरें वायरल
By अंजली चौहान | Updated: August 9, 2025 13:48 IST2025-08-09T13:42:07+5:302025-08-09T13:48:40+5:30
Raksha Bandhan 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बंधन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।
Raksha Bandhan 2025: आज देशभर में भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा की गई कई तस्वीरों में, प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब उन्होंने उनकी कलाई पर राखी बाँधी।
तस्वीरों में, दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास 7 एलकेएम पर रक्षाबंधन मनाते हुए छात्र खुशी से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही प्रत्येक बच्चा रक्षा सूत्र बाँधने के लिए आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विशिष्ट गर्मजोशी के साथ उनका नाम पूछा, थोड़ी बातचीत की और बदले में एक स्नेहपूर्ण मुस्कान दी।
Prime Minister Narendra Modi celebrates #RakshaBandhan2025 with children at 7 LKM, the PM's residence, in Delhi. pic.twitter.com/1BsJJxnmud— ANI (@ANI) August 9, 2025
इस समारोह ने प्रधानमंत्री और युवा छात्रों के बीच एक निजी और भावपूर्ण क्षण को उजागर किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "रक्षा बंधन के विशेष अवसर पर शुभकामनाएँ।"
इसके अलावा, देश के अन्य नेताओं ने भी रक्षाबंधन की बधाई सबको दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास के अटूट बंधन के प्रतीक रक्षा बंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा, "भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन को समर्पित 'रक्षा बंधन' के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह पर्व सभी के जीवन में आनंद और उत्साह का संचार करे।"
इसी तरह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएँ देते हुए पारंपरिक राखी के धागे से परे इस त्योहार के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने X पर पोस्ट किया, "रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। यह त्यौहार केवल राखी के धागे की पवित्रता का ही नहीं, बल्कि हमारी बहनों के सम्मान, सुरक्षा और सुख-समृद्धि की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार हमारे भीतर रक्षा की भावना को और सुदृढ़ करे - यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है।"