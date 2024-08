Raksha Bandhan 2024: पीएम मोदी ने दिल्ली में स्कूली बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन, दी शुभकामनाएं, यहां देखें वीडियो

Highlights रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते का जश्न मनाता है और पवित्र हिंदू महीने सावन के आखिरी दिन पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ रक्षा बंधन मनाया। पीएम मोदी कुर्सी पर बैठकर स्कूली छात्राओं के साथ बारी-बारी से राखी बांधते नजर आए।

Raksha Bandhan 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ रक्षा बंधन मनाया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में पीएम मोदी को बच्चों के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे उनकी कलाई पर राखी बांध रहे हैं।

वीडियो में जब पीएम मोदी कक्षा में दाखिल हुए और उन्हें पवित्र धागा बांधा तो स्कूली बच्चे मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते नजर आए। जैसे ही छात्र राखी बांधने के लिए आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उनके नाम और कक्षाएं पूछीं।

#WATCH | Delhi | School students tie 'Rakhi' to PM Narendra Modi, on the festival of 'Raksha Bandhan'



(Source: DD) pic.twitter.com/yqUQq3DLuv