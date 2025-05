Rajnath Singh Bhuj Visit: भुज के लिए रवाना हुए राजनाथ सिंह, वायुसेना के जवानों से करेंगे मुलाकात

Rajnath Singh Bhuj Visit: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस में जवानों से मिलने जा रहे हैं। वह दिल्ली से भुज के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद सेना ने राजनाथ सिंह की मुलाकात बेहद अहम है। भुज से पहले रक्षा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में सेना के जवानों से मुलाकात की थी।

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh leaves for Bhuj (Gujarat) where he will interact with Air Warriors at Bhuj Air Force Station. Air Force chief Air Marshal AP Singh is also with him. pic.twitter.com/NyxE9eGHTW

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को अपने दौरे के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ""नई दिल्ली से भुज (गुजरात) के लिए रवाना हो रहा हूं। भुज वायुसेना स्टेशन पर हमारे साहसी वायु योद्धाओं से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। साथ ही, मैं स्मृतिवन भी जाऊंगा - एक स्मारक और संग्रहालय जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के भूकंप में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि के रूप में की थी।"

राजनाथ सिंह से गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने की उम्मीद है, खासकर पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष के मद्देनजर।

Defence Minister Rajnath Singh tweets, "Leaving New Delhi for Bhuj (Gujarat). Looking forward to interact with our courageous Air Warriors at Bhuj Air Force Station. Also, I shall be visiting Smritivan - a memorial and museum envisioned by PM Narendra Modi as a tribute to those… pic.twitter.com/dkN7yIZqBn