Army Soldiers Ladakh: 5 सेना के जवानों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया

Highlights नदी पार करते समय पांच भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया रक्षा अधिकारियों ने बताया कि सेना के जवान टी-72 टैंक का संचालन कर रहे थे

Army Soldiers Ladakh:लद्दाख में नदी पार करते समय एक टैंक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लद्दाख में नदी पार करते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे पांच बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ।

Deeply saddened at the loss of lives of five of our brave Indian Army soldiers in an unfortunate accident while getting the tank across a river in Ladakh.



We will never forget exemplary service of our gallant soldiers to the nation. My heartfelt condolences to the bereaved…