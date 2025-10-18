राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाई हरी झंडी, बोले- 'पाकिस्तान का हर इंच तक ब्रह्मोस की पहुंच'

BrahMos Supersonic Missile: लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि "ऑपरेशन सिंदूर" आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का सिर्फ़ एक ट्रेलर था और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसकी ज़मीन का एक-एक इंच हिस्सा ब्रह्मोस मिसाइल की पहुँच में है।

लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता को प्रदर्शित किया।

उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर" ने साबित कर दिया है कि जीत अब हमारे लिए सिर्फ़ एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत है।"

रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देश को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "पाकिस्तान की ज़मीन का एक-एक इंच हिस्सा ब्रह्मोस की पहुँच में है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में जो हुआ वह तो बस एक ट्रेलर था, लेकिन उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, तो समय आने पर... अब, मुझे आपको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं।" सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के व्यावहारिक प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि "हमारे दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा।"

रक्षा मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ़ एक हथियार प्रणाली नहीं है, बल्कि "भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक" है।

इसकी अत्याधुनिक तकनीक पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "ब्रह्मोस गति, सटीकता और शक्ति का एक अनूठा संगम है, जो इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। आज, यह भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना की रीढ़ बन गया है।"

रक्षा मंत्री ने लखनऊ के रक्षा निर्माण केंद्र में बदलने की सराहना की और कहा कि यह अब उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के छह नोड्स में से एक है।

उन्होंने कहा, "क्या कुछ साल पहले तक कोई सोच सकता था कि देश की सबसे आधुनिक मिसाइलें लखनऊ से तैयार होंगी? आज, यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है।"

सिंह ने छोटे उद्योगों को मज़बूत करने का भी आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत अब स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर न रहे। सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शनिवार को यहाँ ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह न केवल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (यूपीडीआईसी) के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। बयान में कहा गया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के निर्माता ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित अपने नए एकीकरण और परीक्षण केंद्र से इस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

