CM रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश 5 दिन की पुलिस हिरासत में, अब हमले के मकसद का होगा खुलासा

Delhi CM Attack: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले पर हत्या के प्रयास का आरोप, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

Delhi CM Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान एक शख्स के हमला करने के बाद उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आरोपी राजेश खिमजी को जांच के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उससे मामले की पूछताछ की जा रही है। 41 वर्षीय राजेश खिमजी को अदालत में पेश किया गया और उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह करीब 8.15 बजे सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ। गुप्ता के कार्यालय ने आरोप लगाया कि यह हमला "उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश" का हिस्सा था।

गुजरात के राजकोट निवासी आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीटीआई ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया, "खुफिया ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा उससे संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है।" दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं।

घटना के कुछ घंटों बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पर हुआ हमला दिल्ली के लोगों की सेवा के उनके संकल्प पर एक "कायराना हमला" था और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इससे उनका मनोबल नहीं टूटा है। गुप्ता (51) ने ज़ोर देकर कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा।

घटना की जाँच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमले को "गंभीर" बताया और ज़ोर देकर कहा कि यह जानलेवा भी हो सकता था।

जानकारी के अनुसार, पुलिस पूरे मामले की हर संभव कोण से जाँच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती जाँच से पता चलता है कि आरोपी कुत्तों का शौकीन था और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से परेशान था। उन्होंने कहा कि यह हमला किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा लग रहा है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फ़ोन से 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दो वीडियो बरामद हुए हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम आईबी, स्पेशल सेल और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त पूछताछ कर रहे हैं। उसके (खिमजीभाई) खिलाफ गुजरात में पाँच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो मामले और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक खिमजीभाई पर साजिश का आरोप नहीं लगाया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपी के पास कपड़े और कुछ कागज़ात वाला एक बैग था, न कि कोई हथियार, क्योंकि उसे पता था कि कड़ी जाँच होगी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह व्यक्ति शिकायतकर्ता बनकर राज निवास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में घुसा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान वह मुख्यमंत्री गुप्ता के पास शिकायत लेकर गया और कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया।

"इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह व्यक्ति मुख्यमंत्री पर हमला करता रहा। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, "सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया और ज़मीन पर गिरा दिया।" उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के बाल इतनी ज़ोर से पकड़े थे कि पुलिसकर्मियों को उन्हें बचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि हमलावर ने "मुख्यमंत्री को ज़मीन पर गिराने और उनकी पिटाई करने" की कोशिश की।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) [हत्या का प्रयास] के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उस पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि खिमजीभाई दो दिन पहले दिल्ली आए थे और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रुके थे। घटना के बाद, आरोपी की मेडिकल-लीगल जाँच हुई।

आधिकारिक सूत्रों ने सीएम गुप्ता पर हमला एक "सुनियोजित साजिश" का हिस्सा बताया, उनके निजी सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग स्थित आवास पर हमला हुआ।

उन्होंने कहा कि फुटेज से साफ पता चलता है कि हमलावर कम से कम 24 घंटे पहले से तैयारी कर रहा था। सीसीटीवी कैमरों में उसे मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास की रेकी करते और हमला करने से पहले के दृश्य रिकॉर्ड करते हुए देखा गया।

फुटेज में, वह हमले से एक दिन पहले अपने दौरे के दौरान किसी से फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है।

बाद में, मुख्यमंत्री के निजी आवास से आरोपी का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह कार्यालय के अंदर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस बीच, आरोपी की मां भानुबेन सकारिया ने राजकोट में दावा किया कि उनका बेटा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और वह आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गया था।

उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा "कुत्तों का प्रेमी" है। उसे कुत्तों, गायों और पक्षियों से प्यार है। उन्होंने कहा, "यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश के बाद वह परेशान थे।"  उन्होंने आगे कहा कि वह कुछ दिन पहले हरिद्वार गए थे और उन्होंने फोन पर उन्हें बताया था कि वह वहां जाएंगे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस द्वारा घटना की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।

गृह मंत्रालय के 'येलो बुक' में उल्लिखित सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री गुप्ता को 'ज़ेड' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी। 'येलो बुक' वीआईपी और वीवीआईपी के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का विवरण देती है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गुप्ता "हिल गई हैं", लेकिन उनकी हालत ठीक है।

