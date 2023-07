राजस्थान कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने के बाद बोले राजेंद्र गुढ़ा- "सच बोलने की मिली सजा"

Highlights राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें उदयपुरवाटी में महिलाओं ने इसलिए चुना है ताकि वह उनकी रक्षा कर सकें और उनका सम्मान बरकरार रख सकें। ढ़ा सैनिक कल्याण, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (MoS) के रूप में कार्यरत थे।

जयपुर: राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शुक्रवार को कहा कि वह हमेशा सच के लिए खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। विधानसभा में उनके बयानों के लिए गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, "मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं वही हूं...मुझे सच बोलने की सजा मिली।" उन्होंने कहा कि उन्हें उदयपुरवाटी में महिलाओं ने इसलिए चुना है ताकि वह उनकी रक्षा कर सकें और उनका सम्मान बरकरार रख सकें।

एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "लेकिन राजस्थान में दिन-ब-दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं...महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यह राज्य नंबर वन बन गया है...हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, नहीं तो हम लोगों का सामना कैसे करेंगे? मैंने बस इतना ही कहा था।"

#WATCH | "I speak the truth always, that is who I am... I got punished for speaking the truth", says Rajendra Singh Gudha after he was removed from the Rajasthan cabinet pic.twitter.com/dsH6TVilN1