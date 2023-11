Rajasthan Elections 2023: बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया

Rajasthan Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शनिवार को जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। इससे पूर्व भाजपा उम्मीदवार ने कहा, ''हम नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं... मैं राजस्थान और झोटवाड़ा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है राजस्थान में पीएम मोदी का वादा लोगों के दिलों में है...परिवर्तन निश्चित है।" उन्होंने कहा, ''सबका आशीर्वाद बीजेपी पर है क्योंकि पीएम मोदी की गारंटी लोगों के दिलों में है...पिछले सालों में राजस्थान में जो कुशासन रहा, उसकी उम्मीद नहीं थी...जनता इसका जवाब देगी।

