राजस्थानः ट्रैक्टर-ट्रॉली के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, मनसा माता मंदिर से लौट रहे थे पीड़ित, पीएम ने मुआवाजे की घोषणा की

Highlights घटना सोमवार शाम को उस समय हुई, जब ये लोग पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक मंदिर से लौट रहे थे। कुल 34 व्यक्तियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था और उनमें से आठ की मौत हो गई। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मुआवजे की घोषणा की।

जयपुरः राजस्थान के झुंझुनू जिले में सोमवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के खाई में गिर जाने से 6 महिलाओं और दो नाबालिगों सहित आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 26 अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक घटना शाम को उस समय हुई, जब ये लोग पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक मंदिर से लौट रहे थे। झुंझुनू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने कहा कि सभी घायलों को झुंझुनू और सीकर जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

झुंझुनू के कलेक्टर खुशाल यादव ने कहा कि कुल 34 व्यक्तियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था और उनमें से आठ की मौत हो गई। मृतकों में 6 महिलाएं और दो नाबालिग शामिल हैं, जबकि जीवित बचे लोगों में से कई पुरुष हैं।

पुलिस ने कहा कि पीड़ित मनसा माता मंदिर से लौट रहे थे, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यह घटना मंदिर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर हुई। यादव ने बताया कि ऐसा लगता है कि चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वह खंभे से टकराकर खाई में गिर गई। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मुआवजे की घोषणा की।

Pained by the tractor accident in Jhunjhunu, Rajasthan. Condolences to the bereaved families and wishing the injured a quick recovery. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi