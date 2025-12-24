'अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी', राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 10:28 IST2025-12-24T10:28:38+5:302025-12-24T10:28:47+5:30

Aravalli Hills: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार अरावली पर्वत श्रृंखला को कोई नुकसान नहीं होने देगी।

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma announcement There will be no tampering with Aravalli | 'अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी', राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान

'अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी', राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान

Aravalli Hills:  राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अरावली मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के कामों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अरावली पर्वतमाला पर अपनी पार्टी के पिछले फैसलों, खासकर 2002, 2003, 2009 और 2010 में तय की गई परिभाषाओं, की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा,‘'हम गिरिराज जी के भक्त हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। हम कैसे काम कर रहे हैं, इसकी चिंता मत करिए। अपने खुद के कामों को देखिए।'’ शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज के दौरान अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों ने 551 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। 

Web Title: Rajasthan CM Bhajanlal Sharma announcement There will be no tampering with Aravalli

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bhajanlal SharmaRajasthanrajasthan newsभजनलाल शर्माराजस्थानराजस्थान समाचार