'अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी', राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 10:28 IST2025-12-24T10:28:38+5:302025-12-24T10:28:47+5:30
Aravalli Hills: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार अरावली पर्वत श्रृंखला को कोई नुकसान नहीं होने देगी।
Aravalli Hills: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अरावली मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के कामों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अरावली पर्वतमाला पर अपनी पार्टी के पिछले फैसलों, खासकर 2002, 2003, 2009 और 2010 में तय की गई परिभाषाओं, की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा,‘'हम गिरिराज जी के भक्त हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। हम कैसे काम कर रहे हैं, इसकी चिंता मत करिए। अपने खुद के कामों को देखिए।'’ शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज के दौरान अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों ने 551 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था।
अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान है।— Mahendra Pal Meena (@Mahendrapal7961) December 22, 2025
मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।
- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी @BhajanlalBjp#AravalliIsSafepic.twitter.com/RalpcWzGqR