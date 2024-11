राजस्थान: उदयपुर सिटी पैलेस में एंट्री करने के लिए राजपरिवार में झड़प, देर रात हुआ पथराव; 3 घायल

Udaipur: राजस्थान से फेमस शहर उदयपुर में सोमवार देर रात दो राजपरिवारों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को सिटी पैलेस में प्रवेश से मना करने के बाद हुई हिंसक झड़प में कम से कम तीन लोग घायल हो गए। सिटी पैलेस का प्रबंधन उनके चचेरे भाई और चाचा श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़ करते हैं। महल के बाहर स्थिति तनावपूर्ण थी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। कथित तौर पर महल के अंदर से पत्थर फेंके गए।

मालूम हो कि विश्वराज सिंह को सोमवार सुबह चित्तौड़गढ़ किले में पूर्व राजपरिवार के मुखिया के रूप में अभिषेक किया गया था। उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ का इस महीने की शुरुआत में निधन हो गया था। हालांकि, महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके अलग हुए छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ - जो राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज हैं - के बीच झगड़े के बादल इस अवसर पर मंडरा रहे हैं।

विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह ने शाही समारोह के अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में परिवार के देवता के एकलिंगनाथ मंदिर और उदयपुर में सिटी पैलेस में नव नियुक्त राजपरिवार के मुखिया की योजनाबद्ध यात्रा के खिलाफ एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। मंदिर और महल दोनों ही अरविंद सिंह के नियंत्रण में हैं, जो उदयपुर में श्री एकलिंगजी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी हैं। अरविंद सिंह को सुबह नोटिस जारी किए जाने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी पैलेस के गेट के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके नोटिस में अतिक्रमण या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। चित्तौड़गढ़ किले में समारोह के बाद विश्वराज सिंह और उनके समर्थक शाम को सिटी पैलेस और एकलिंगनाथजी मंदिर के दर्शन करने के लिए उदयपुर पहुंचे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण वे अंदर नहीं जा सके।

