राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028ः 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, देखिए लिस्ट

जयपुरः कांग्रेस ने "संगठन सृजन अभियान" के अंतर्गत राजस्थान में 45 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा शनिवार को की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई व शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के "संगठन सृजन अभियान" के अंतर्गत राजस्थान में कांग्रेस संगठन को नयी ऊर्जा प्रदान करने के लिए नव-नियुक्त किए गए समस्त जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।''





— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 22, 2025

उन्होंने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से कहा, ''राजस्थान में कांग्रेस संगठन हमेशा से संविधान, सामाजिक न्याय और जनसरोकार की सबसे मजबूत आवाज रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी को आप पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे एवं नयी मिसाल कायम करेंगे।''

डोटासरा ने अपने पोस्ट में लिखा, ''आइए हम सब मिलकर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त करें व आने वाले समय में ऐतिहासिक जनसमर्थन हासिल कर न्याय के संकल्प को सिद्ध करें।'' पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा,''संगठन सृजन अभियान के माध्यम से राजस्थान में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।''

गहलोत ने कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस नायाब पहल से यह नया प्रयोग हुआ है। अब यह हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ काम कर उन्हें सफल बनाएं एवं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भी सभी को साथ लेकर आगे काम करें।''

