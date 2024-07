दिल्ली-एनसीआर में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, IMD ने की बारिश की भविष्यवाणी, देखें वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार तड़के बारिश हुई। दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम और इसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लिए पीला अलर्ट जारी किया है।

सोमवार को दिल्लीवासियों को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला जब राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है।

#WATCH | Noida, UP: Heavy rain lashes parts of the city.



(Visuals from Noida Sector 10) pic.twitter.com/TbBOLQYGce — ANI (@ANI) July 24, 2024

शाम 5.30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 68 प्रतिशत रही। मौसम कार्यालय ने बुधवार को मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम 6 बजे 93 की रीडिंग के साथ संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया।

जून में शहर में 88 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में 27 जून को सुबह 8:30 बजे से 28 जून को सुबह 8:30 बजे तक 228 मिमी बारिश हुई। कुल 235.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 1936 के बाद से जून में 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश है।

#WATCH | Delhi: Heavy rain lashes parts of the National Capital this morning.



(Visuals from Akshardham Flyover) pic.twitter.com/VGjE2TCNcq — ANI (@ANI) July 24, 2024

हालांकि, बारिश के कारण, यमुना नदी में जल स्तर बढ़ गया है, जिससे अधिकारियों को नदी के किनारे स्थित नोएडा के गांवों के निवासियों के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा है। इन ग्रामीणों को पिछले साल मानसून के मौसम में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिससे दिल्ली और नोएडा दोनों के निवासियों को काफी असुविधा हुई।

21 जुलाई को आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें आने वाले सप्ताह में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई।

#WATCH | Delhi: Parts of the National Capital experienced light showers in the wee hours of Wednesday.



(Visuals from RK Puram) pic.twitter.com/t3IlZ6FKle — ANI (@ANI) July 23, 2024

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 70 सड़कें और 51 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हो गईं। इसके अलावा क्षेत्र में मौसम की स्थिति के कारण 84 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हुईं।

