दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 1, 2025 19:20 IST2025-09-01T19:20:21+5:302025-09-01T19:20:36+5:30

राष्ट्रीय राजधानी में सुबह और दोपहर के समय गरज-चमक तथा तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना के चलते ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है।

Rain in Many parts of Delhi-NCR, Meteorological Department issued warning | दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Highlightsदिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

राष्ट्रीय राजधानी में सुबह और दोपहर के समय गरज-चमक तथा तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना के चलते ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता का स्तर 90 प्रतिशत रहा और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 60 रहा जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

Web Title: Rain in Many parts of Delhi-NCR, Meteorological Department issued warning

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :weatherWeather Reportdelhiमौसममौसम रिपोर्टदिल्ली