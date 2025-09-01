दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
September 1, 2025
राष्ट्रीय राजधानी में सुबह और दोपहर के समय गरज-चमक तथा तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना के चलते ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी में सुबह और दोपहर के समय गरज-चमक तथा तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना के चलते ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
#WATCHदिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई। वीडियो ITO से है। pic.twitter.com/V9rgHh3f6b— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता का स्तर 90 प्रतिशत रहा और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 60 रहा जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई। वीडियो गीता कॉलोनी से है। pic.twitter.com/iVa1voxnk6— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
#WATCH दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
वीडियो अकबर रोड से है। pic.twitter.com/EKJpL5VPYQ