रायगढ़ः संदिग्ध नाव और तीन एके-47 राइफल बरामद, उपमुख्यमंत्री फड़नवीस ने विधानसभा में ऑस्ट्रेलियाई नाव के बारे में दी जानकारी

Highlights ऑस्ट्रेलियाई महिला के स्वामित्व वाली नाव रायगढ़ तट से मिली है। नाव से लोगों को निकाला गया यह अब हरिहरेश्वर समुद्र तट पर पहुंच गया है। पुलिस और प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र में रायगढ़ तट से बृहस्पतिवार को एक संदिग्ध नाव मिली जिसमें तीन एके-47 राइफल और गोलियां रखी हुई थीं। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि ऑस्ट्रेलियाई महिला के स्वामित्व वाली नाव रायगढ़ तट से मिली है।

महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नाव एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है। समुद्र में नाव का इंजन फटा, नाव से लोगों को निकाला गया यह अब हरिहरेश्वर समुद्र तट पर पहुंच गया है। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

There is no confirmation of any terror angle. The boat has just drifted here. We are not ruling out anything, investigating all aspects. Police have been asked to be on high alert: Maharashtra Dy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/w72QVvV1Z7 — ANI (@ANI) August 18, 2022

नाव से 3 एके-47 राइफल मिली। आधी टूटी हालत में नाव उच्च ज्वार के कारण कोकण तट की ओर आ गई। केंद्रीय एजेंसियों को सूचित किया गया है। ATS भी इस पर काम कर रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे।

Boat found off Raigad coast owned by Australian woman: Maharashtra DyCM Devendra Fadnavis informs state Assembly — Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2022

फड़नवीस ने विधानसभा को बताया कि खराब मौसम के कारण नाव अनियंत्रित होकर बहते हुए रायगढ़ तट पर आ गई थी। आपको बता दें कि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने मुंबई से करीब 190 किलोमीटर दूर श्रीवर्धन क्षेत्र में नाव को देखा और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी। नाव में चालक दल का कोई सदस्य नहीं था।

Three AK 47 rifles were found on the boat. The boat in a half-broken condition came towards Kokan coast due to high tide. Central agencies have been informed. No possibilities of any consequences would be taken lightly: Maharashtra Dy CM Devendra Fadnavis https://t.co/rUlcGukfxZ — ANI (@ANI) August 18, 2022

Boat had drifted due to inclement weather and came to Raigad coast: Fadnavis to Assembly — Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2022

रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक अशोक दुधे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नाव की तलाशी ली। अधिकारी ने बताया कि नाव में तीन एके-47 राइफल और कुछ गोलियां मिली। पुलिस इस संबंध में आगे जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस नाव के चालक दल के सदस्यों को इस साल जून में ओमान तट के पास बचा लिया गया था और नाव समुद्र में तैरते हुए रायगढ़ तट आ गई।

