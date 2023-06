मणिपुर पुलिस ने बिष्णुपुर के पास राहुल गांधी के काफिले को रोका, कांग्रेस ने लगाया आरोप

Highlights केसी वेणुगोपाल ने कहा, पुलिस का कहना है कि वे हमें अनुमति देने की स्थिति में नहीं हैं कांग्रेस महासचिव ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने हमें क्यों रोका है? पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रास्ते में हिंसा की आशंका के चलते काफिले को रोका गया

इंफाल:कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को मणिपुर पहुंचे हैं। वह राज्य के दो दिवसीय दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इंफाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के काफिले को बिष्णुपुर के पास मणिपुर पुलिस ने रोक दिया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "पुलिस का कहना है कि वे हमें अनुमति देने की स्थिति में नहीं हैं। लोग राहुल गांधी का हाथ हिलाने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने हमें क्यों रोका है?"

वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रास्ते में हिंसा की आशंका के चलते काफिले को रोका गया। उन्होंने बताया कि बिष्णुपुर जिले के उटलू गांव के पास राजमार्ग पर टायर जलाए गए और काफिले पर कुछ पत्थर फेंके गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमें ऐसी घटनाओं के फिर होने की आशंका है और इसलिए एहतियाती तौर पर काफिले को बिष्णुपुर में रुकने का अनुरोध किया गया।’’ कांग्रेस पदाधिकारी आगे बढ़ने के वास्ते सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सेना के अधिकारियों से बात कर रहे हैं।

