राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस का दिया जवाब, कहा- आदेश का करेंगे पालन

Highlights राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने वाले नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, मैं निश्चित रूप से आपके पत्र में निहित विवरण का पालन करूंगा। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

नई दिल्ली: लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने इस संबंध में फैसला किया और इसके बाद निचले सदन के सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का पत्र भेजा।

वहीं, अब राहुल गांधी ने इस पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा, "पिछले चार कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में, यह लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं यहां बिताए अपने समय की सुखद यादों का ऋणी हूं। मेरे अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, मैं निश्चित रूप से आपके पत्र में निहित विवरण का पालन करूंगा।"

"As an elected Member of Lok Sabha over last 4 terms, it is the mandate of the people to which I owe the happy memories of my time spent here. Without prejudice to my rights, I will, of course, abide by the details contained in your letter," Rahul Gandhi writes to Deputy…