आज बेंगलुरु कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, क्या है कर्नाटक बीजेपी द्वारा दायर मानहानि का मामला?

Highlights राहुल गांधी को सुबह-सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश होंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी उपस्थित रहेंगे।

बेंगलुरु: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा दायर मानहानि मामले में शुक्रवार यानी 7 जून को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी को सुबह-सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया।

अदालत ने 2023 राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित अपमानजनक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा लाए गए मानहानि मुकदमे के संबंध में राहुल गांधी को 7 जून को पेश होने के लिए कहा है। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे सिटी सिविल कोर्ट में पेश होंगे।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi reaches Delhi airport. He will shortly leave for Bengaluru to appear before a special court in a defamation case.



The Court has asked Rahul Gandhi to appear before it on June 7 in connection with a defamation lawsuit brought by the Karnataka… pic.twitter.com/Kc4ZxWRC4c