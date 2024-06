NEET Controversy: "पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध रोक दिया लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए", राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

Highlights नीट परीक्षाओं में धांधली को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना राहुल गांधी ने परीक्षा रद्द होने को राष्ट्रीय संकट कहा केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की

NEET Controversy: देश में इस समय नीट यूजी और यूजीसी नेट 2024 परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को उछालते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए करारा तंज कसा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कामियां गिनाते हुए कहा, "पेपर लीक के पीछे का कारण यह है कि शिक्षा प्रणाली पर भाजपा के मूल संगठन ने कब्जा कर लिया है। जब तक इसे उलटा नहीं किया जाता, पेपर लीक होते रहेंगे।" कांग्रेस नेता ने कहा, "मोदी जी ने इस कब्जे में मदद की है, यह एक राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "कहा जा रहा था कि मोदी जी ने रूस-यूक्रेन युद्ध रोक दिया। लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी इसे रोक नहीं पाए हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। भारत में पेपर लीक बंद करो।"

#WATCH | Delhi | On NEET issue & UGC-NET exam cancellation, Congress MP Rahul Gandhi says, "It was being said that Modi ji stopped Russia-Ukraine war. But due to some reasons, Narendra Modi has not been able to stop or doesn't want to stop paper leaks in India." pic.twitter.com/JvAN37Ne91 — ANI (@ANI) June 20, 2024

#WATCH | Delhi | On NEET issue & UGC-NET exam cancellation, Congress MP Rahul Gandhi says, "The reason behind paper leaks is that the education system has been captured by the BJP's parent organisation. Till the time this is not reversed, paper leaks will go on. Modi ji has… pic.twitter.com/zXfYVF0CFh — ANI (@ANI) June 20, 2024

राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता ने पत्रकारों के जवाब देते हुए नीट और नेट के एग्जाम को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, "...यह एक राष्ट्रीय संकट है, यह एक आर्थिक संकट है, यह एक शैक्षणिक संकट है, संस्थागत संकट है। लेकिन मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। ..बिहार के संबंध में हमने कहा है कि जांच होनी चाहिए और जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।''

#WATCH | Delhi: On NEET issue & UGC-NET exam cancellation, Congress MP Rahul Gandhi says, "...It is a national crisis, it's an economic crisis, it's an educational crisis, institutional crisis. But I don't see any response...Regarding Bihar, we have said that there should be an… pic.twitter.com/om1jeBeKc2 — ANI (@ANI) June 20, 2024

पीएम का मुख्य एजेंडा स्पीकर का चुनाव है- राहुल गांधी

एनईईटी मुद्दे और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ''पीएम की चुप्पी इसलिए है क्योंकि सरकार अपंग हैं। फिलहाल, पीएम का मुख्य एजेंडा स्पीकर का चुनाव है। वह परेशान हैं अपनी सरकार और अध्यक्ष के बारे में...प्रधानमंत्री मनोवैज्ञानिक रूप से ढह गए हैं और उन्हें इस तरह की सरकार चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।"

#WATCH | On NEET issue & UGC-NET exam cancellation, Congress MP Rahul Gandhi says,"...Silence (of govt) is because the PM is crippled. Right now, the PM's main agenda is the (election of) Speaker. He is bothered about his govt and Speaker...The PM has psychologically collapsed… pic.twitter.com/MAlQWcpCPM — ANI (@ANI) June 20, 2024

उन्होंने कहा, "मोदी का सरकार चलाने का विचार लोगों में डर पैदा करना है इस चुनाव में मोदी का सफाया हो गया है। अगर वाजपेयी जी या मनमोहन सिंह जी होते तो शायद वे बच पाते क्योंकि उनमें विनम्रता, सम्मान और मेल-मिलाप था। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब में विश्वास नहीं करते।''

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi says, "...Now nobody in the country is afraid of him (PM Modi). Earlier the chest was 56 inches, but now I cannot give the number, but it has become 30-32...His way of working is to scare people, to intimidate them, now that fear is gone. I… pic.twitter.com/T6Hq8ueX4b — ANI (@ANI) June 20, 2024

Web Title: Rahul Gandhi said on NEET Controversy PM Modi stopped Russia-Ukraine war but could not stop paper leak