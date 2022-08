'राहुल गांधी ने अपनी मर्जी से दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, हमने नहीं कहा था'- आनंद शर्मा

Highlights राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया था- आनंद शर्मा जहां भी जरूरत होगी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करूंगा- आनंद शर्मा कांग्रेस को सामूहिक रूप से पुनर्जीवित करना होगा- आनंद शर्मा

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य इकाई की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अब राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आनंद शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया था।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में आनंद शर्मा ने कहा, "हमने 2018 में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। हमने उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। यह जरूरी है कि नेहरू-गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का अभिन्न बना रहे। कांग्रेस को समावेशी और सामूहिक सोच व दृष्टिकोण की आवश्यकता है।"

We elected Rahul Gandhi as Congress president in 2018, but it was he who resigned, we did not ask him to resign. It is important that the Nehru-Gandhi family remains integral. Congress does require inclusive and collective thinking and approach: Congress leader Anand Sharma https://t.co/cfFXxvTxeV