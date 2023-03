राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उठाया पेगासस का मुद्दा, बोले-"मेरे फोन में था पेगासस, खुफिया अधिकारियों ने संभल कर बात करने के लिए कहा था"

Highlights राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उठाया पेगासस का मुद्दा राहुल गांधी ने कहा कि खुद उनके फोन में पेगासस डाला गया था और जासूसी की गई थी राहुल गांधी ने कहा कि फोन में पेगासस की जानकारी मुझे खुफिया अधिकारियों से मिली

लंदन: ब्रिटेन दौरे पर गये राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस का मुद्दा उठाया और अपने व्याख्यान में भारत की लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि खुद उनके फोन में पेगासस डाला गया था और उसके जरिये मेरी जासूसी की जा रही थी।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत में केवल मेरे फोन पर ही नहीं बल्कि अन्य नेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों के भी मोबाइल फोन में पेगासस डाला गया था और उनके जरिये जासूसी की गई थी। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में दिये व्याख्यान में राहुल गांधी ने कहा, "मेरे फोन में पेगासस है, इसकी जानकारी मुझे खुफिया अधिकारियों से मिली। उन्होंने मुझसे कहा आप थोड़ा सावधान रहें क्योंकि आपके फोन की रिकॉर्डिंग हो रही है।"

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर राहुल गांधी ने आक्रामक तरीके से कहा, "भारत में केवल विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ ही मामले दर्ज किए जाते हैं। जैसे उन्होंने मेरे खिलाफ ही कई आपराधिक मामले दर्ज किये हुए हैं लेकिन चूंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था।

Large number of poltical leaders have Pegasus on their phone. I myself had Pegasus on my phone. I've been called by Intelligence officers who say please be careful of what you say on phone as we are recording the stuff:Cong leader Rahul Gandhi at Cambridge University



