राहुल गांधी ने किया धमाका, कर्नाटक के आलंद में काटे गए 6018 वोट, कांग्रेस मजबूत और वोट कटे, देखिए वीडियो

September 18, 2025

Rahul Gandhi Press Conference: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अलंद में मतदाताओं के नाम पर 6018 आवेदन दाखिल किए गए।

HighlightsRahul Gandhi Press Conference: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं।Rahul Gandhi Press Conference: भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है।Rahul Gandhi Press Conference: 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया।

नई दिल्लीः कुर्सी की पेटी बांध लीजिए...। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निर्वाचन आयोग आंख बंद कर सब देख रहा है। एससी और एसटी वोट की चोरी हो रही है। अल्पसंख्यक लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोगों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) बचा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, "कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 वोट डिलीट पाए गए। वह व्यक्ति संयोगवश पकड़ा गया। एक बूथ अधिकारी ने देखा कि उसके अपने चाचा का वोट डिलीट कर दिया गया था।

       

👉सबसे ज़्यादा विलोपन वाले शीर्ष 10 बूथ कांग्रेस के गढ़ थे।

👉कांग्रेस ने 2018 में इन 10 में से 8 बूथ जीते थे।

👉यह कोई संयोग नहीं था; यह एक सुनियोजित अभियान था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है। किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6,018 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और यह संयोग से हुआ।

वहाँ के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जाँच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। न तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और न ही जिसका वोट हटाया गया था, उसे इस बारे में पता था।

किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस मंच पर ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा हूँ, जो 100 प्रतिशत सत्य पर आधारित न हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने संविधान से प्यार करता हूँ, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता हूँ, और मैं उस प्रक्रिया की रक्षा कर रहा हूँ।

 

मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा हूँ जो 100 प्रतिशत प्रमाण पर आधारित न हो जिसे आप निर्धारित कर सकें। राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक के अलंद में कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए फर्जी लोगों द्वारा 6018 वोट हटाने के आवेदन दायर किए गए थे।

 

राहुल गांधी ने कंप्यूटर पर दावा किया कि वोटों को हटाने का काम किसी व्यक्ति के ज़रिए नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके केंद्रीकृत तरीके से किया गया। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस के गढ़ में योजनाबद्ध तरीके से वोटों को हटाया गया। कर्नाटक सीआईडी ​​ने चुनाव आयोग से वोट हटाने के विवरण मांगते हुए जाँच शुरू कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग विवरण नहीं दे रहा है।

 

राहुल ने कहा कि यह इस देश के युवाओं को यह समझाने और दिखाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली हो रही है। मैं चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के बारे में एक मज़बूत दावा पेश करने जा रहा हूँ। मैं भारत के लोगों को एक ऐसा स्पष्ट और स्पष्ट सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि भारत का चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचा रहा है।

मैं आपको यह भी बताऊँगा कि वोट कैसे जोड़े और काटे जाते हैं और यह कैसे किया जाता है। आइए बात करते हैं कि यह कैसे किया जा रहा है और मैं क्यों कह रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि यह एक केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है और यह किसी व्यक्ति का उपयोग करके नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जा रहा है।

सीरियल नंबर देखिए... एक सॉफ्टवेयर मतदान केंद्र में पहला नाम चुन रहा है और उसका उपयोग वोटों को हटाने के लिए कर रहा है। किसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वचालित कार्यक्रम चलाया कि मतदान केंद्र पर पहला मतदाता आवेदक ही हो। उसी व्यक्ति ने राज्य के बाहर से मोबाइल फोन मँगवाए, उनका उपयोग आवेदन दाखिल करने के लिए किया, और हमें पूरा यकीन है कि यह एक केंद्रीकृत तरीके से और बड़े पैमाने पर किया गया था। यह किसी कार्यकर्ता के स्तर पर नहीं किया गया था; यह पूरी तरह से सरल स्तर पर किया गया था।"

