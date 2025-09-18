राहुल गांधी ने किया धमाका, कर्नाटक के आलंद में काटे गए 6018 वोट, कांग्रेस मजबूत और वोट कटे, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 18, 2025 11:46 IST2025-09-18T11:23:35+5:302025-09-18T11:46:44+5:30
Rahul Gandhi Press Conference: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अलंद में मतदाताओं के नाम पर 6018 आवेदन दाखिल किए गए।
नई दिल्लीः कुर्सी की पेटी बांध लीजिए...। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निर्वाचन आयोग आंख बंद कर सब देख रहा है। एससी और एसटी वोट की चोरी हो रही है। अल्पसंख्यक लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोगों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) बचा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, "कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 वोट डिलीट पाए गए। वह व्यक्ति संयोगवश पकड़ा गया। एक बूथ अधिकारी ने देखा कि उसके अपने चाचा का वोट डिलीट कर दिया गया था।
LIVE: Special press briefing by LoP Shri @RahulGandhi at Indira Bhawan | New Delhi. https://t.co/BfcSQU0LTd— Congress (@INCIndia) September 18, 2025
This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. I am going to make a strong claim about EC Gyanesh Kumar.
I am going to show the people of India proof that is black and white and absolutely clear that the EC… pic.twitter.com/OhFwqCoAjS— Congress (@INCIndia) September 18, 2025
कुर्सी की पेटी बांध लीजिए... pic.twitter.com/5MQ2Svj5Kk— Congress (@INCIndia) September 18, 2025
Targeted deletions in strong Congress booths.
👉The top 10 booths with maximum deletions were Congress strongholds.
👉Congress won 8 out of the 10 booths in 2018.
👉 This was not a coincidence; this was a planned operation.
: LoP Shri @RahulGandhi
📍 Delhi pic.twitter.com/DJV2YTIFv2— Congress (@INCIndia) September 18, 2025
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है। किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए। ये संख्या 6,018 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया और यह संयोग से हुआ।
वहाँ के बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है, तो उसने जाँच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया और उसने पाया कि वोट हटाने वाला एक पड़ोसी था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई वोट नहीं हटाया। न तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और न ही जिसका वोट हटाया गया था, उसे इस बारे में पता था।
किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस मंच पर ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा हूँ, जो 100 प्रतिशत सत्य पर आधारित न हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने संविधान से प्यार करता हूँ, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्यार करता हूँ, और मैं उस प्रक्रिया की रक्षा कर रहा हूँ।
In Karnataka's Aland, 6018 deletion applications were filed by impersonators to target Congress voters, claims Rahul Gandhi.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
This deletion of votes done in centralised manner using software and not through individuals, claims Rahul Gandhi at pc.
Targeted deletion of votes done… pic.twitter.com/J41spzNmAM
VIDEO | Delhi: During a press conference, Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) shows 'evidence' of alleged vote theft in Karnataka, claiming that the theft happened specifically on the booths where Congress was winning.
He further claimed that a fake login was created in the… pic.twitter.com/k9uSw4boLG— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा हूँ जो 100 प्रतिशत प्रमाण पर आधारित न हो जिसे आप निर्धारित कर सकें। राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक के अलंद में कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए फर्जी लोगों द्वारा 6018 वोट हटाने के आवेदन दायर किए गए थे।
EC is defending 'murderers' of democracy by not providing details of voter deletions, alleges Rahul Gandhi.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
'Mass deletions' of voters in Karnataka, Maharashtra, Haryana, UP; CEC needs to stop protecting people 'murdering' Indian democracy: Rahul Gandhi.
This is another… pic.twitter.com/yh8ZqcHyqA
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) alleges vote theft and says, “In the Aland constituency of Karnataka, 6,018 votes were found to have been deleted… That person was caught by co-incidence. A booth-level officer noticed that her… pic.twitter.com/yOK9qOMOFN— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
राहुल गांधी ने कंप्यूटर पर दावा किया कि वोटों को हटाने का काम किसी व्यक्ति के ज़रिए नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके केंद्रीकृत तरीके से किया गया। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस के गढ़ में योजनाबद्ध तरीके से वोटों को हटाया गया। कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से वोट हटाने के विवरण मांगते हुए जाँच शुरू कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग विवरण नहीं दे रहा है।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "In Aland, 6018 applications were filed impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. The filing was done automatically using software. Mobile numbers from outside… pic.twitter.com/J66tlYPOK9— ANI (@ANI) September 18, 2025
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "Let's talk about how this is being done and why I'm saying and we are saying that this is being done in a centralised manner and this is being done not using individuals but using software. Look at the serial… pic.twitter.com/mXHCv8Nbjg— ANI (@ANI) September 18, 2025
राहुल ने कहा कि यह इस देश के युवाओं को यह समझाने और दिखाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली हो रही है। मैं चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के बारे में एक मज़बूत दावा पेश करने जा रहा हूँ। मैं भारत के लोगों को एक ऐसा स्पष्ट और स्पष्ट सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि भारत का चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों को बचा रहा है।
मैं आपको यह भी बताऊँगा कि वोट कैसे जोड़े और काटे जाते हैं और यह कैसे किया जाता है। आइए बात करते हैं कि यह कैसे किया जा रहा है और मैं क्यों कह रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि यह एक केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है और यह किसी व्यक्ति का उपयोग करके नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जा रहा है।
सीरियल नंबर देखिए... एक सॉफ्टवेयर मतदान केंद्र में पहला नाम चुन रहा है और उसका उपयोग वोटों को हटाने के लिए कर रहा है। किसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वचालित कार्यक्रम चलाया कि मतदान केंद्र पर पहला मतदाता आवेदक ही हो। उसी व्यक्ति ने राज्य के बाहर से मोबाइल फोन मँगवाए, उनका उपयोग आवेदन दाखिल करने के लिए किया, और हमें पूरा यकीन है कि यह एक केंद्रीकृत तरीके से और बड़े पैमाने पर किया गया था। यह किसी कार्यकर्ता के स्तर पर नहीं किया गया था; यह पूरी तरह से सरल स्तर पर किया गया था।"