Valmiki Jayanti 2024: दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा-अर्चना की तस्वीरें वायरल

Valmiki Jayanti 2024:कांग्रेस नेता राहुल गांधीवाल्मीकि जयंती के मौके पर आज दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हुए हैं। जहां उन्होंने दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी मंदिर में हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और दूसरी तस्वीर में वह पंडित से तिलक लगवा रहे हैं। वहीं, अन्य तस्वीरों में उन्हें प्रसाद लेते हुए देखा जा सकता है।

उन्हें मंदिर परिसर के उस कमरे में भी जाते देखा गया जहां महात्मा गांधी 200 से अधिक दिनों तक रहे थे।

महर्षि वाल्मीकि के बारे में

महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें "आदि कवि" या संस्कृत साहित्य के पहले कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है, महाकाव्य रामायण की रचना के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो भगवान राम के जीवन और गुणों का वर्णन करता है। एक साधारण पृष्ठभूमि में जन्मे, वाल्मीकि का एक राजमार्ग डाकू से एक ऋषि में परिवर्तन मुक्ति और ज्ञान की एक गहन कहानी है। उनका जीवन भक्ति की शक्ति और धार्मिकता की खोज का उदाहरण है, जो मानव जीवन में धर्म (कर्तव्य) के महत्व को उजागर करता है।

