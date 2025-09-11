'राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे': CRPF ने विदेश यात्राओं का हवाला दिया
September 11, 2025
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुधवार को लिखे अपने पत्र में, सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने आरोप लगाया कि श्री गांधी अपनी सुरक्षा को "गंभीरता से" नहीं ले रहे हैं क्योंकि वह ज़्यादातर "बिना किसी को बताए" विदेश यात्रा कर रहे हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विदेश यात्राओं के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए एक पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुधवार को लिखे अपने पत्र में, सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने आरोप लगाया कि श्री गांधी अपनी सुरक्षा को "गंभीरता से" नहीं ले रहे हैं क्योंकि वह ज़्यादातर "बिना किसी को बताए" विदेश यात्रा कर रहे हैं।
सीआरपीएफ अधिकारी ने श्री गांधी की इटली (30 दिसंबर से 9 जनवरी), वियतनाम (12 से 17 मार्च), दुबई (17 से 23 अप्रैल), कतर (11 से 18 जून), लंदन (25 जून से 6 जुलाई) और मलेशिया (4 से 8 सितंबर) जैसी विदेश यात्राओं का ज़िक्र किया। पत्र में कहा गया है कि रायबरेली के सांसद सीआरपीएफ की येलो बुक में उल्लिखित प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले पर गांधी, खड़गे या कांग्रेस पार्टी की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गांधी को वर्तमान में उन्नत सुरक्षा संपर्क (एएसएल) के साथ ज़ेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। ज़ेड+ एएसएल, गंभीर खतरे की आशंका वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली उच्चतम सुरक्षा में से एक है, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कमांडो सहित लगभग 55 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं।
एएसएल के तहत, सुरक्षाकर्मी स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों के साथ समन्वय में अपने वीआईपी द्वारा दौरा किए जाने वाले स्थान की पूर्व-जांच करते हैं। यह पहली बार नहीं है कि सीआरपीएफ ने गांधी को उनके सुरक्षा कवर के बारे में पत्र लिखा है। 2022 में, सीआरपीएफ ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने 2020 से अब तक 113 मौकों पर सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चरण भी शामिल है।
2023 में, कांग्रेस ने यात्रा के कश्मीर चरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक का आरोप लगाया था, जब गांधी घाटी में प्रवेश करते समय एक बड़ी अप्रत्याशित भीड़ द्वारा उनका स्वागत किया गया था। उनके पार्टी सहयोगियों ने कहा कि श्री गांधी भीड़ के बीच फंस गए थे और लगभग 30 मिनट तक हिल नहीं सके। कुछ दिन पहले, कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा में "सुरक्षा उल्लंघन" का आरोप लगाया था।
पिछले महीने एक सुरक्षा उल्लंघन में, गांधी बिहार में एक दोपहिया वाहन पर 'मतदाता अधिकार यात्रा' में भाग ले रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक उन्हें कसकर गले लगा लिया और उनके कंधे पर चुंबन ले लिया। जैसे ही कांग्रेस नेता अपने दोपहिया वाहन को संतुलित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, सुरक्षाकर्मियों ने घुसपैठिए पर हमला कर दिया, जिसे थप्पड़ मारकर एक तरफ धकेल दिया गया।
2019 में, केंद्र सरकार ने लगभग तीन दशक बाद, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) सुरक्षा वापस ले ली। इस सुरक्षा कवर की जगह सीआरपीएफ ने ले ली।