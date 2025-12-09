WATCH: राहुल गांधी ने टी-शर्ट लुक छोड़कर खादी कुर्ता पहना, पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया कपड़ों का इस्तेमाल

राहुल गांधी ने कहा, “आज मैंने खादी पहनी है,” — “आज तो मैंने खादी भी पहनी है” — यह बात उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाले नएडीए सांसदों के उस दिन के लिए उनके कपड़ों की पसंद पर किए गए कमेंट्स का जवाब देते हुए कही।

Rahul Gandhi drops t-shirt look for khadi kurta, his Lok Sabha speech holds clue why | WATCH: राहुल गांधी ने टी-शर्ट लुक छोड़कर खादी कुर्ता पहना, पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया कपड़ों का इस्तेमाल

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और एलओपी राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्लियामेंट में खुली आस्तीन वाला कुर्ता लुक अपनाया, और 2022-23 की अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान अपना ऑल-वेदर पोलो टी-शर्ट लुक छोड़ दिया। और इसका एक कारण था, जिसे उन्होंने तब समझाया जब रूलिंग पार्टी के लोगों ने इस पर ध्यान दिया और कमेंट किया।

चुनाव सुधारों पर बहस में बोलते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर चुनावों और संस्थाओं की निष्पक्षता पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इनमें से एक विचार आत्मनिर्भरता का था, जिसकी पहचान हाथ से काते हुए खादी कपड़े से होती है।

उन्होंने कहा कि खादी बराबरी और “भारत की भावना” की निशानी है, और वह इसे, ज़ाहिर तौर पर, यह दिखाने के लिए पहन रहे थे कि वह किस तरफ खड़े हैं “जबकि RSS-BJP बराबरी के विचार से नफ़रत करते हैं”।

राहुल गांधी का कुर्ता उस कुर्ते से बहुत अलग नहीं था जो उन्होंने सफेद टी-शर्ट लुक में आने से पहले पहना था। इसकी आस्तीनें कलाई के ऊपर तक थीं, और यह मोटे हाथ से काते हुए कपड़े से बना था। यह भारत में, और यहां तक ​​कि पूरे दक्षिण एशिया में नेताओं का आम लुक है। लेकिन उनकी टी-शर्ट और कार्गो पैंट, ज़्यादातर रनिंग शूज़ के साथ, सबसे ठंडे मौसम में भी उनका ट्रेडमार्क रहे हैं।

पहले उन्होंने कुर्ता, जो वह अब कभी-कभी पहनते हैं, से बदलकर टी-शर्ट और खाकी जैसे नए ज़माने के ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाया, जिसे ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स ने भी PM नरेंद्र मोदी के ज़्यादातर कुर्ता-जैकेट लुक के उलट, एक असली स्टाइल दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा है। मंगलवार को खादी का कुर्ता पहनने से पता चलता है कि राहुल गांधी असल में अपने कपड़ों का इस्तेमाल पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी करते हैं।

कपड़े और ‘वोट चोरी’: राहुल ने कनेक्शन निकाला

उन्होंने अपने भाषण में पूछा, “क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना ज़ोर क्यों दिया… ऐसा क्यों है कि उन्होंने सिर्फ़ खादी को ही बुरा बताया,” उन्होंने समझाया, “क्योंकि, खादी सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं है। खादी भारत के लोगों की पहचान है… आप जिस भी राज्य में जाएंगे, आपको अलग-अलग कपड़े मिलेंगे… और वे लोगों को दिखाते हैं।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका गहरा मतलब यह है कि हर कपड़े में “हज़ारों धागे एक-दूसरे को गले लगाते हैं”। उन्होंने कहा, “दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि सभी धागे बराबर हैं, और वे आपकी रक्षा करने के लिए एक कपड़े के रूप में एक साथ आते हैं… आपको गर्म रखते हैं,” उन्होंने कहा, और कहा कि भारत भी “वोट से बुने गए 1.5 अरब लोगों का कपड़ा है”।

उन्होंने कहा कि वोट यह पक्का करता है कि हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन “यह RSS को परेशान करता है” — उन्होंने BJP के पेरेंट ऑर्गनाइज़ेशन पर हमला किया।

गांधी ने कहा, “वे बराबरी में विश्वास नहीं करते, वे हायरार्की में विश्वास करते हैं, और मानते हैं कि उन्हें उससे ऊपर होना चाहिए,” उन्होंने उन्हें नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि RSS और BJP गोडसे के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि RSS-BJP वोट जैसे बराबरी के अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह वे इलेक्शन कमीशन जैसे “हर इंस्टीट्यूशन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।”

हरियाणा के वोटर रोल में फिर से गड़बड़ियों का आरोप लगाने पर हंगामा मच गया। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बात को दोहराते हुए कहा, “हमारी एक ब्राज़ीलियन महिला है जिसका नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार है।” उन्होंने आगे आरोप लगाया, “इलेक्शन चुराया गया था और यह चोरी इलेक्शन कमीशन ने पक्की की थी।”

उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ़ दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है बल्कि “सबसे बड़ा डेमोक्रेसी” भी है। इलेक्शन सिस्टम की ईमानदारी की रक्षा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, “वोट चोरी एक एंटी-नेशनल काम है।”

