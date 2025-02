WATCH: राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तथ्य-जांच में यूपीए की 'विफलता' स्वीकार किया

Highlights राहुल गांधी ने कहा कि न तो यूपीए और न ही एनडीए ने युवाओं को रोजगार के बारे में स्पष्ट जवाब दिया है प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल नतीजे नहीं दे पाई है उन्होंने कहा, विनिर्माण क्षेत्र 2014 में सकल घरेलू उत्पाद का 15.3% से गिरकर आज 12.6% रह गया है

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 10 साल से अधिक के शासन के तथ्यों की जांच करने की कोशिश करते हुए यूपीए सरकार की "विफलता" को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि न तो यूपीए और न ही एनडीए ने युवाओं को रोजगार के बारे में स्पष्ट जवाब दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल नतीजे नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा, "संकल्पना के हिसाब से मेक इन इंडिया एक अच्छा विचार था, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह विफल हो गया।"

उन्होंने लोकसभा में कहा, "हमने प्रतिमाएं, समारोह और तथाकथित निवेश देखे, लेकिन परिणाम यह है कि विनिर्माण क्षेत्र 2014 में सकल घरेलू उत्पाद का 15.3% से गिरकर आज 12.6% रह गया है।"

