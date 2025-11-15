पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे गई पंजाबी महिला लापता, जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां

Punjab Woman in Pakistan: पाकिस्तान में ननकाना साहिब की तीर्थयात्रा पर गई पंजाब की महिला लापता हो गई है। वह भारत से आए उन कई सिख समुदाय के सदस्यों में शामिल थीं जो गुरु नानक देव की 556वीं जयंती समारोह के लिए सीमावर्ती देश गए थे। पंजाब के कपूरथला के अमानीपुर गाँव की निवासी सरबजीत कौर के रूप में पहचानी गई यह महिला अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान पहुँची थी।

तलवंडी चौधरियाँ के थाना प्रभारी (एसएचओ) निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उसके ठिकाने की जाँच शुरू कर दी है और कपूरथला के विभिन्न थानों में तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

#WATCH | Kapurthala, Punjab | Station House Officer (SHO) of Talwandi Chaudhrian, Nirmal Singh says, "Sarbjit Kaur, a resident of Amanipur village in Kapurthala, was part of the jatha which went to Nankana Sahib, Pakistan. She did not return. The police are conducting an… pic.twitter.com/fPpMWzjcuK — ANI (@ANI) November 14, 2025

सरबजीत 1,900 से ज़्यादा सिख सदस्यों वाले उस जत्थे का हिस्सा थीं जो 4 नवंबर को गुरुद्वारा ननकाना साहिब में 'प्रकाश पर्व' समारोह में हिस्सा लेने और अन्य महत्वपूर्ण सिख धर्मस्थलों के दर्शन करने पाकिस्तान गया था। हालाँकि वह जिस जत्थे के साथ थी, वह गुरुवार रात लौट आया, लेकिन वह उनमें शामिल नहीं थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान के आव्रजन अधिकारियों ने अपने भारतीय समकक्षों को इस घटना की जानकारी दे दी है क्योंकि भारतीय आव्रजन अधिकारी कौर और उसके गाँव से उसके परिवार के सदस्यों के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

ननकाना साहिब की 10 दिनों की तीर्थयात्रा और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के बाद गुरुवार को लौटा यह जत्था ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जत्था था क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से शुरुआत में मना करने के दो हफ़्ते बाद 2 अक्टूबर को अनुमति दे दी। इससे पहले, जून में महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर भी सिखों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने यात्रा प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं और विदेशी पासपोर्ट धारकों के अटारी सीमा पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब से, केवल भारतीय नागरिक ही इस मार्ग से यात्रा कर सकते हैं।

Web Title: Punjabi woman who went to Nankana Sahib Gurdwara in Pakistan goes missing intelligence agencies investigating