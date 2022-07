पंजाब: स्वास्थ्य मंत्री ने कुलपति को गंदे बेड पर लिटाया, नाराज कुलपति ने दिया इस्तीफा

Highlights पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कुलपति को गंदे बेड पर लेटने के लिए मजबूर किया स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे बाबा फरीद चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉ राजबहादुर

फरीदकोट: पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान कुलपति को ही गंदे बेड पर लिटा दिया। स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा बाबा फरीद चिकित्सा विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल के बेड गंदे लगे तो उन्होने कुलपति डॉ राजबहादुर को एक गंदे बेड पर लिटा दिया। इस घटना के दौरान स्टाफ और मरीज भी मौके पर मौजूद थे। घटना सामने आने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंत्री की कार्यवाही की निंदा की है और इसे अपमानजनक बताया है।

अब विश्वविद्यालय के कुलपति और वरिष्ठ सर्जन डॉ राजबहादुर ने पद छोड़ दिया है। विश्वविद्यालय पंजाब के फरीदकोट जिले में स्थित है। बताया जा रहा है कि इस घटना से चिकित्सा जगत में आक्रोश है।

पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (पीसीएमएसए) के डॉ अखिल सरीन ने एक बयान में कहा, “पीसीएमएसए, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वीसी के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। कारण जो भी हो, वीसी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, वह निंदनीय है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी के लिए इस तरह का घोर अनादर भयावह है। इस तनाव के कारण वास्तव में राज्य ने अपना एकमात्र स्पाइन सर्जन खो दिया है ”।

घटना का एक वीडियो साझा करते हुए भाजपा के मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा, "आप पंजाब के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री चेतन जौरामाजरा द्वारा घृणित व्यवहार! वह बाबा फरीद विश्वविद्यालय के वीसी डॉ राज बहादुर को अपमानित कर रहे हैं। शर्मनाक, अशिक्षित और अभिमानी व्यवहार। विधायक को जवाबदेह ठहराया जाए! क्या यही "इंकलाब" अरविंद केजरीवाल लाना चाहते थे?"

Disgusting behaviour by Health Min of @AAPPunjab MLA Chetan Joremajra! He is humiliating Dr Raj Bahadur, VC of Baba Farid University. Embarrassing, cheap, uneducated & arrogant behaviour by an MLA shd be held accountable! Was this the “Inqlaab” @ArvindKejriwal wanted to bring ? pic.twitter.com/uQSNgEfebR