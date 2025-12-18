Punjab Local Body Election Results: कुल 2838 जोन, आम आदमी पार्टी ने 1494, कांग्रेस 567, शिरोमणि अकाली दल ने 390 और भाजपा ने 75 जोन जीते

Punjab Local Body Election Results: पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव के बृहस्पतिवार को घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी (आप) ने शानदार प्रदर्शन किया।

Highlightsभाजपा ने 75 जोन, बसपा ने 28 जोन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 143 जोन जीते।अब तक घोषित परिणाम के अनुसार आप ने जिला परिषद चुनाव में सूपड़ा साफ किया।पूरे परिणाम घोषित किया जाना बाकी है, क्योंकि मतपत्रों की गणना की जा रही है।2,838 क्षेत्रों के सदस्यों के चुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान हुआ था।

चंडीगढ़ः पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतगणना जारी है और अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। 347 जिला परिषद जोन में से 331 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि दो जिलों में मतगणना अभी भी जारी है। 2,838 जोन में से 2,697 के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित किए जा चुके थे, जिनमें आम आदमी पार्टी ने 1,494 जोन जीतकर स्पष्ट बढ़त हासिल की। ​​कांग्रेस 567 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 390 जोन जीते। भाजपा ने 75 जोन, बसपा ने 28 जोन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 143 जोन जीते।

पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव के बृहस्पतिवार को घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी (आप) ने शानदार प्रदर्शन किया। अब तक घोषित परिणाम के अनुसार आप ने जिला परिषद चुनाव में सूपड़ा साफ किया और वह पंचायत समिति के अधिकांश क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे परिणाम घोषित किया जाना बाकी है, क्योंकि मतपत्रों की गणना की जा रही है।

22 जिला परिषदों के 347 क्षेत्रों और 153 पंचायत समितियों के 2,838 क्षेत्रों के सदस्यों के चुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान हुआ था। अब तक जिला परिषद के 317 क्षेत्र के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी ने 201 क्षेत्रों में जीत दर्ज की है। चुनाव परिणामों के अनुसार, कांग्रेस 60 क्षेत्रों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) 39 क्षेत्रों में जीत के साथ तीसरे स्थान पर है।

जबकि भाजपा ने चार, बसपा ने तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 क्षेत्रों में जीत हासिल की। आप ने जिन 201 क्षेत्रों जीत हासिल की है उनमें से 22 होशियारपुर में, अमृतसर और पटियाला में 19-19, तरनतारन और गुरदासपुर में 17-17 और संगरूर में 15 क्षेत्र जीते हैं। कांग्रेस ने गुरदासपुर और लुधियाना में आठ क्षेत्र, जालंधर में सात और फिरोजपुर और एसबीएस नगर में छह क्षेत्र जीते, जबकि शिअद ने बठिंडा में 13 क्षेत्र, फरीदकोट में पांच और अमृतसर और मानसा में चार-चार क्षेत्र जीते। पठानकोट में भाजपा ने जिला परिषद के चार क्षेत्रों में जीत हासिल की।

पंचायत समिति चुनावों के अब तक घोषित परिणामों के अनुसार, आम आदमी पार्टी अधिकांश क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है। इस बीच, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में उनकी पार्टी का मजबूत प्रदर्शन बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भगवंत मान सरकार के कार्यों पर मुहर लगा दी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मौजूद केजरीवाल ने विपक्षी दलों द्वारा मतदान में "मनमानी" के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराए गए थे। केजरीवाल ने मोहाली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के अब तक के परिणामों से साफ है कि आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में शानदार जीत हासिल की है और यह दर्शाता है कि राज्य में उनकी पार्टी की लहर है।

उन्होंने कहा, "जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत सीट आम आदमी पार्टी ने जीती हैं।" इसी बीच, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर चुनाव "चोरी" करने का आरोप लगाया। वडिंग ने 'एक्स' पर एक पोस्ट कर कहा, "हम जानते हैं।

वे जानते हैं। पंजाब के लोग जानते हैं। उन्होंने चुनाव में एकतरफा जीत हासिल नहीं की है, उन्होंने ये चुनाव चुराए हैं।" विपक्षी दलों कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इससे पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर विपक्षी उम्मीदवारों के साथ जबरदस्ती करने और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

