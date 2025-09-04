पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 साल बाद संत रामपाल की मौत की सजा निलंबित की

नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू संत रामपाल की आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक लगा दी है। रामपाल को 2014 में पुलिस के साथ हिंसक झड़प के दौरान अपने अनुयायियों की मौत के मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और न्यायमूर्ति दीपिंदर सिंह नलवा की पीठ ने कहा कि कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं, खासकर यह कि मौत का कारण हत्या है या नहीं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार, 2 सितंबर को पारित अदालत के आदेश में कहा गया है, "यहां तक ​​कि चश्मदीद गवाह, जो मृतक के रिश्तेदार हैं, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि आंसू गैस के गोलों के कारण दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई थी।"

2014 में क्या हुआ था?

यह मामला 2014 का है, जब हिसार स्थित संत रामपाल के आश्रम में झड़पें हुईं, जहाँ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी। इस झड़प में चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे उस समय व्यापक आक्रोश फैल गया था। इस घटना के बाद, रामपाल को 2018 में एक विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

स्वयंभू धर्मगुरु ने बाद में हाईकोर्ट में दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत को बताया गया कि रामपाल ने इस मामले में 10 साल आठ महीने से ज़्यादा जेल में बिताए हैं।

अदालत ने क्या कहा?

रामपाल को राहत देते हुए, अदालत ने स्वयंभू धर्मगुरु की उम्र को ध्यान में रखा और उन्हें धार्मिक आयोजनों में भाग न लेने का निर्देश दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने बयान में कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक/अपीलकर्ता की आयु आज लगभग 74 वर्ष है और वह 10 वर्ष, 08 महीने और 21 दिन की लंबी सजा काट चुका है, हम मुख्य अपील के लंबित रहने तक आवेदक/अपीलकर्ता की सजा को निलंबित करने का उपयुक्त मामला पाते हैं।"

संत रामपाल के बारे में अधिक जानकारी

खुद को धर्मगुरु घोषित करने से पहले, रामपाल दास हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर (जेई) के पद पर कार्यरत थे। 1995 में, उन्होंने कबीर पंथी संप्रदाय का सतलोक आश्रम स्थापित किया। कुछ ही समय में, धर्मगुरु के अनुयायियों की संख्या दोगुनी हो गई - और उन्होंने झज्जर और रोहतक में अपना 'आध्यात्मिक साम्राज्य' फैलाया।

