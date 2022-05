पंजाब सरकार ने अकाल तख्त जत्थेदार की सुरक्षा हटाई, कुछ दिन पहले सिखों से लाइसेंसी हथियार रखने का आह्वान किया था

By विशाल कुमार | Published: May 28, 2022 11:32 AM

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सोमवार को कहा था कि ‘‘ऐसा समय है’’ कि प्रत्येक सिख को एक लाइसेंसी आधुनिक हथियार रखना चाहिए। उनके इस बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि उन्हें शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए।

पंजाब सरकार ने अकाल तख्त जत्थेदार की सुरक्षा हटाई, कुछ दिन पहले सिखों से लाइसेंसी हथियार रखने का आह्वान किया था