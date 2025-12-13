पुणेः 9 जनवरी को ‘लोकमत महागेम्स’ का राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह

Highlights देवेंद्र फडणवीस के हस्ते ‘लोकमत महागेम्स’ के विशेषांक का विमोचन किया गया. कुल 2500 स्कूलों और 51 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया. ‘लोकमत’ और अभय भुतड़ा फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं.

नागपुरः पुणे में आगामी 9 जनवरी को ‘लोकमत महागेम्स’ का राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा. इसी के क्रम में 11 दिसंबर को नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते ‘लोकमत महागेम्स’ के विशेषांक का विमोचन किया गया. इस दौरान लोकमत मीडिया समूह के प्रबंध निदेशक देवेंद्र दर्डा, टैब ग्लोबल व्हेंचर तथा अभय भुतड़ा फाउंडेशन के चेयरमैन सीए अभय भुतड़ा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा लोकमत मीडिया समूह के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉ. विजय दर्डा उपस्थित थे.

राज्यभर से कुल 2500 स्कूलों और 51 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘लोकमत महागेम्स’ की तारीफ करते हुए कहा कि इस अभियान के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों में खेल संस्कृति विकसित करने तथा ग्रामीण से लेकर शहरी तक के सभी स्तरों के छात्रों को खेल के क्षेत्र में प्रभावी मंच उपलब्ध कराने के लिए ‘लोकमत’ और अभय भुतड़ा फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं.

लोकमत मीडिया समूह चेयरमैन व पूर्व सांसद डॉ. विजय दर्डा ने कहा कि विद्यार्थियों को खेलों में उचित मंच उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है. स्कूल जीवन में प्रतिस्पर्धा, टीम भावना और नेतृत्व गुणों के विकास में इस तरह के उपक्रम लाभदायक साबित होते हैं. ‘लोकमत महागेम्स’ जैसे उपक्रम के कारण विद्यार्थी अपने कौशल का सही उपयोग कर पाते हैं.

लोकमत कैंपस क्लब, संस्थापक, महा गेम्स की संचालक रुचिरा दर्डा ने कहा कि लोकमत महागेम्स, कैंपस क्लब जैसे विश्वसनीय मंच कम उम्र में ही संस्कार का बीज बोने का काम कर रहे हैं. खेल संस्कारों से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है. टीम भावना के साथ ही अनुशासन का अहसास भी उन्हें होता है, जो उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफल बनाएगा.

अभय भुतड़ा फाउंडेशन के टैब ग्लोबल वेंचर तथा चेयरमैन सीए अभय भुतड़ा ने कहा कि विद्यार्थियों को खेलों में अवसर उपलब्ध करानेवाले उपक्रम भविष्य के खिलाड़ियों का निर्माण करते हैं. ‘लोकमत महागेम्स’ जैसे उपक्रमों की वजह से सामाजिक सौहार्द्र, शालेय खेल संस्कृति तथा स्वास्थ्य के प्रति अहसास जागृत होता है. ऐसे उपक्रमों को हमेशा समर्थन देते रहेंगे.

‘लोकमत महागेम्स’ के कारण खेल संस्कृति मैदान पर फिर नजर आने लगी : फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ‘लोकमत महागेम्स’ के कारण खेल संस्कृति एक बार फिर मैदान पर नजर आने लगी है और शालेय स्तर पर खेल संस्कृति विकसित कर गांव–कस्बों में मौजूद प्रतिभाओं को बड़ा मंच उपलब्ध कराने का ‘लोकमत’ का उपक्रम संपूर्ण राज्य के लिए प्रेरक है. उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के रूप में हम हमेशा ही ऐसे उपक्रमों के साथ रहेंगे.

आज के बच्चे स्मार्टफोन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं. उन्हें फिर से मैदान में लाने का कठिन कार्य ‘लोकमत महागेम्स’ ने सफलतापूर्वक कर दिखाया. नौ जनवरी को अभय भुतड़ा फाउंडेशन प्रस्तुत और लोकमत कैंपस क्लब आयोजित ‘लोकमत महागेम्स’ का राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पुणे में किया जाएगा.

इससे पहले 11 दिसंबर को नागपुर में मुख्यमंत्री के हाथों ‘लोकमत महागेम्स’ के विशेषांक का प्रकाशन किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर लोकमत एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विजय दर्डा, ‘लोकमत’ के प्रबंध निदेशक देवेंद्र दर्डा, टैब ग्लोबल वेंचर तथा अभय भुतड़ा फाउंडेशन के चेयरमैन सीए अभय भुतड़ा उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने कहा, “लोकमत महागेम्स’ छात्रों के सर्वांगीण विकास का आंदोलन है. हर तबके की खेल प्रतिभा को मंच प्रदान करना, खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य ‘लोकमत’ कर रहा है. ‘लोकमत’ के इस उपक्रम से खेल और शिक्षा क्षेत्र का एक सुंदर संगम साकार

हुआ है.”

