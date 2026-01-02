पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निकाय चुनावः नामांकन के बाद एकनाथ शिंदे से बात कर रहे अजित पवार?, सीट को लेकर शिवसेना से संपर्क में हैं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री
January 2, 2026
Pune and Pimpri-Chinchwad Municipal Elections: पुणे और पिंपरी-चिंचवड सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी।
Pune: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निकाय चुनावों के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। कोरेगांव भीमा युद्ध की 208वीं वर्षगांठ पर पुणे के पास ‘जय स्तंभ’ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि सीट को लेकर शिवसेना से संपर्क में हैं, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।
इससे पहले पार्टी ने दोनों निकायों के लिए शरद पवार की राकांपा (शप) के साथ गठबंधन की बात कही थी। राकांपा और शिवसेना, भाजपा के साथ सत्तारूढ़ महायुति के घटक हैं, जबकि राकांपा (शप) विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी का हिस्सा है। हालांकि, इस वर्ष के नगर निकाय चुनावों में कई शहरों में प्रतिद्वंद्वी खेमों के साथ हाथ मिलाने से राज्य में गठबंधन को लेकर स्थिति थोड़ी असमंजस जैसी है।
चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई और 30 दिसंबर को समाप्त हुई, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची तीन जनवरी को जारी की जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के सवाल पर पवार ने कहा कि पार्टी ने ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ (सचिन खरात गुट) के साथ गठबंधन किया है।
उम्मीदवारों के नामांकन का निर्णय उसी का था। पुणे में गिरोह सरगना सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर की बहू सोनाली आंदेकर और उनकी भाभी लक्ष्मी आंदेकर को टिकट दिया गया है। पवार ने कहा, “हम आरपीआई (सचिन खरात गुट) के साथ पहले ही गठबंधन कर चुके हैं। पुणे और पिंपरी-चिंचवड में हम राकांपा (शप) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं।
शिवसेना नेता उदय सामंत से भी बातचीत जारी है। संभव है कि इन नगर निकायों के लिए कुछ सीट पर शिवसेना से समझौता हो जाए।” पुणे और पिंपरी-चिंचवड सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी।