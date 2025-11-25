Public holiday in Delhi: शहीदी दिवस के मौके पर आज दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश, जानें क्या खुला क्या बंद रहेगा
By अंजली चौहान | Updated: November 25, 2025 08:20 IST2025-11-25T08:20:25+5:302025-11-25T08:20:40+5:30
Public holiday in Delhi: गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 23 से 25 नवंबर तक लाल किले में तीन दिवसीय भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है।
Public holiday in Delhi: दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर 2025 को नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले एक्स पर पोस्ट किया था कि इस साल गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस पर पब्लिक हॉलिडे मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा कि यह दिन गुरु के हिम्मत, दया और अपने धर्म को मानने के अधिकार के हमेशा रहने वाले संदेश का सम्मान करता है।
दिल्ली में आज क्या खुला क्या बंद?
शहीदी दिवस की छुट्टी के लिए दिल्ली में सभी सरकारी स्कूल और कुछ प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल हॉलिडे शेड्यूल के मुताबिक, मंगलवार को सभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक खुले रहेंगे।
इमरजेंसी सर्विस और सरकारी अस्पताल चालू रहेंगे।
दिल्ली मेट्रो, बसें और टैक्सी अपने तय समय के हिसाब से नॉर्मल चलेंगी।
इससे पहले, दिल्ली की CM ने दिल्ली और देश भर के लोगों को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत की सालगिरह पर 23 से 25 नवंबर तक लाल किले पर होने वाले तीन दिन के बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि यह राजधानी की "खुशकिस्मती" है कि लाल किले पर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम की मेज़बानी की जा रही है, साथ ही उन्होंने परिवारों से तीन दिन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की।
उन्होंने कहा, “यह दिल्ली की खुशकिस्मती है कि हम गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस यहां दिल्ली में एक ग्रुप के तौर पर मना पा रहे हैं... कल और परसों, हमने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के लिए लाल किले पर तीन दिन का एक बड़ा ग्रुप ऑर्गनाइज़ किया था। मैं चाहूंगी कि हर परिवार यहां आए... दिल्ली सरकार ने 25 तारीख को पब्लिक हॉलिडे भी घोषित किया है ताकि सभी लोग मिलकर यह त्योहार मना सकें।”