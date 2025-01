दिलजीत दोसांझ की पीएम मोदी से नए साल की मुलाकात से प्रदर्शनकारी किसान चिंतित, कहा- 'ये उनके इरादों पर संदेह पैदा करता है'

Highlights 2025 के नए साल के मौके पर दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कई किसान, जिन्हें 2020 में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिलजीत दोसांझ का समर्थन मिल चुका है पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत के बाद उनके मुद्दे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं

नई दिल्ली: 2025 के नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिलजीत दोसांझ की हालिया मुलाकात ने प्रदर्शनकारी किसानों की तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। कई किसान, जिन्हें 2020 में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिलजीत दोसांझ का समर्थन मिल चुका है, पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत के बाद उनके मुद्दे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं। जहां दिलजीत दोसांझ ने इस मुलाकात को 2025 के लिए "शानदार शुरुआत" बताया, वहीं किसान नेताओं ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्य उनके आंदोलन के लिए उनके पहले के समर्थन के विपरीत हैं।

शंभू बॉर्डर पर एक किसान नेता ने इंडिया टुडे से कहा, "अगर दिलजीत को वास्तव में किसानों की परवाह होती, तो वह आकर हमारे साथ एकजुटता दिखाते... इसके बजाय, पीएम मोदी से मिलना उनके इरादों पर संदेह पैदा करता है।" दरअसल, 2025 के नए साल के मौके पर दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इसे 2025 की "शानदार शुरुआत" बताया और इस बातचीत में संगीत, संस्कृति और भारत की समृद्ध विरासत पर चर्चा हुई।

A fantastic start to 2025



A very memorable meeting with PM @narendramodi Ji.



We talked about a lot of things including music of course! pic.twitter.com/TKThDWnE0P