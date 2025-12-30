प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने की सगाई, लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को पहनाई रिंग

By अंजली चौहान | Updated: December 30, 2025 13:32 IST2025-12-30T13:30:21+5:302025-12-30T13:32:37+5:30

Priyanka Gandhi Son: रिपोर्ट में कहा गया है कि रेहान ने करीब सात साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज़ किया, और उसने हाँ कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने इस सगाई को मंज़ूरी दे दी है।

Priyanka Gandhi son Raihan Vadra got engaged with his longtime girlfriend Aviva Beg | प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने की सगाई, लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को पहनाई रिंग

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने की सगाई, लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को पहनाई रिंग

Priyanka Gandhi Son: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के घर जल्द शहनाई बजने वाली है क्योंकि उनके बेटे शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। 25 साल के रेहान वाड्रा ने कल दोनों परिवारों की मौजूदगी में अपनी सात साल पुरानी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज़ किया और उन्होंने हाँ कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश हैं और कल राजस्थान के रणथंभौर में एक बड़ी सगाई की रस्म होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि शादी कुछ महीनों में होगी।

अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है। उनके पिता इमरान बेग बिजनेसमैन हैं और उनकी माँ नंदिता बेग इंटीरियर डिज़ाइनर हैं।

कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और नंदिता बेग पुरानी दोस्त हैं; खबरों के मुताबिक, नंदिता बेग ने कांग्रेस हेडक्वार्टर, इंदिरा भवन के इंटीरियर डिज़ाइन में प्रियंका गांधी की मदद की थी। दोनों परिवार सालों से एक-दूसरे के करीब हैं, और रेहान और अवीवा एक ही स्कूल में पढ़ते थे।

हालांकि, अभी तक प्रियंका गांधी या उनके परिवार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है।

रैहान वाड्रा कौन हैं

रैहान वाड्रा ने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की, उसी स्कूल में जहाँ राजीव गांधी और राहुल गांधी ने पढ़ाई की थी। इसके बाद वह राजनीति में हायर एजुकेशन के लिए लंदन के स्कूल ऑफ़ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ (SOAS) चले गए।

रैहान एक विज़ुअल आर्टिस्ट हैं जो दस साल की उम्र से ही अपने कैमरे से दुनिया को कैप्चर कर रहे हैं। मुंबई के कोलाबा में स्थित एक कंटेम्पररी आर्ट गैलरी, APRE आर्ट हाउस पर उपलब्ध उनकी बायो के अनुसार, उनके पोर्टफोलियो में वाइल्डलाइफ़, स्ट्रीट और कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी शामिल है।

2021 में, रैहान वाड्रा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपनी पहली सोलो प्रदर्शनी, 'डार्क परसेप्शन' शुरू की, जिसमें उन्होंने कल्पना की आज़ादी की थीम को दिखाया। यह प्रदर्शनी 2017 में स्कूल क्रिकेट मैच के दौरान आंख में चोट लगने के बाद रोशनी, जगह और समय के साथ उनके अनुभवों पर आधारित थी।

Web Title: Priyanka Gandhi son Raihan Vadra got engaged with his longtime girlfriend Aviva Beg

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Priyanka Gandhi VadraPriyanka Gandhi VadraCongressकांग्रेसरॉबर्ट वाड्रा