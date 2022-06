राहुल गांधी से चार साल से नहीं मिलने वाले बयान पर पृथ्वीराज चव्हाण ने दी सफाई, कही ये बात

Highlights चव्हाण 'जी-23' का हिस्सा हैं, जिसे पिछले कुछ वर्षों में लगातार चुनावी झटके झेलने पड़े हैं। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि मैं जब भी दिल्ली में होता हूं तो कभी-कभार डॉ मनमोहन सिंह से मिलता हूं।

नासिक: कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपनी उस टिप्पणी पर सफाई दी है कि वह पिछले चार वर्षों में राहुल गांधी से नहीं मिले हैं। उनसे जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से मुलाकात के बारे में उनकी टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो चव्हाण ने कहा, "उन्होंने संगठन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह अपने तरीके से प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं और देश-विदेश में जा रहे हैं। हर बार उनसे मिलना जरूरी नहीं।"

कांग्रेस में असंतुष्टों के एक समूह के सदस्य चव्हाण ने आगे कहा कि यह सिर्फ उनके बारे में नहीं था। चव्हाण ने कहा, "दो साल के लिए कोविड-19 था। इस दौरान कोई किसी से नहीं मिला। संगठन में अपने पद से इस्तीफा देने से पहले भी वह हमें संगठन से संबंधित कार्यों के लिए महासचिव से मिलने के लिए कहते थे।" इस सप्ताह की शुरुआत में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि वह पिछले चार वर्षों में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से नहीं मिल पाए हैं।

#WATCH | Nashik: When asked about his remark 'Haven't met Rahul Gandhi in 4 yrs', Congress leader Prithviraj Chavan says, "He had resigned from his post in the org...He' opposing PM in his own way & going across the nation & abroad. Not necessary to meet him every time." (03.06) pic.twitter.com/GVD2EKT30o