PM मोदी को मिला घाना का राष्ट्रीय पुरस्कार, जानिए क्यों है ये इतना खास...

PM Modi in Ghana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके ‘‘प्रतिष्ठित शासन कौशल और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व’’ के लिए घाना के राष्ट्रीय सम्मान ‘ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित किया गया। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ ‘द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।’’

मोदी ने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से यह पुरस्कार विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं।’’

उन्होंने इस सम्मान को दोनों देशों के युवाओं की आकांक्षाओं और उज्ज्वल भविष्य, घाना और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों तथा उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं एवं विविधता को समर्पित किया। उन्होंने कहा, ‘‘यह सम्मान एक जिम्मेदारी भी देता है और वह जिम्मेदारी भारत-घाना मित्रता को और मजबूत बनाने के लिए काम करने की है। भारत घाना के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और एक भरोसेमंद दोस्त एवं विकास में भागीदार के रूप में योगदान देना जारी रखेगा।’’

विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री को उनके ‘‘प्रतिष्ठित शासन कौशल और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व’’ के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस विशेष सम्मान के लिए घाना के लोगों और सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा, ‘‘दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराएं इस साझेदारी को पोषित करती रहेंगी।’’

Another proud moment for India!



Prime Minister Shri @narendramodi has been conferred with Ghana’s highest state honour - The Officer of the Order of the Star of Ghana.



This prestigious recognition reflects not only PM Modi’s global leadership but also India’s rising stature on… pic.twitter.com/Ulj5XktelM