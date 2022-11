वीडियो: देखिए सुरक्षा घेरे को तोड़ हिमाचल में रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों और बच्चों से मिले पीएम मोदी

शिमला: हिमाचल विधानसभा 2022 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य के सोलन में एक रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के काफिले पर स्थानीय लोगों ने फूल बरसाए। पीएम मोदी ने खुद अपनी गाड़ी से उतरकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और बच्चों के अभिवादन को स्वीकार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए वगैर लोगों के पास पहुंचे।

ट्विटर पर न्यूज एजेंसी एनआई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी सोलन की सड़कों पर अपनी गाड़ी में बैठकर लोगों को हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जनता मोदी-मोदी के नारे लगा रही है। इस बीच पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे लोगों मिलते हैं और बच्चों से स्वागत कार्ड लेकर उनका नाम पूछते हैं। 46 सेकंड इस वीडियो में जनता जयश्रीराम के नारे लगाती हुई सुनी जा सकती है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met locals during his roadshow in Solan, Himachal Pradesh today#HimachalPradeshElectionspic.twitter.com/mHTFtiHhd6